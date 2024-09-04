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Британські вчені попередили про «епідемію перевтоми»: як боротися

20:23, 4 вересня 2024
Опитування показало, що кожен восьмий британець «перебуває у стані постійного виснаження».
Британські вчені попередили про «епідемію перевтоми»: як боротися
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У Великій Британії вчені заговорили про проблему перевтоми працівників. Опитування показало, що кожен восьмий британець «перебуває в стані постійного виснаження», а чверть почувається втомленим більшу частину часу. Про це повідомляє MailOnline.

Фахівці кажуть, що пандемія коронавірусу, інфляція, енергетична криза, геополітика та кліматична криза завдають своєї шкоди.

"Думати про втому можна як про фізичну, емоційну та/або розумову реакцію на надмірне навантаження. Це сигнал про те, що людині потрібно обробити багато інформаці", - зазначив Вінсент Дірі, професор прикладної психології здоров'я в Університеті Нортумбрії та автор книги "Як ми ламаємось: долаючи знос життя",

Лікарі загальної практики виділяють термін «постійна втома» та не зовсім схвалюють "гіпервтому", сказав Девід Стрейн, доцент кафедри кардіометаболічного здоров'я в Медичній школі Університету Ексетера.

Постійна втома може бути викликана безліччю факторів: від проблем у рутині та способі життя до серйозних захворювань. Щоб уникнути такої втоми, для початку людині необхідно мати збалансовану дієту, пити достатньо води, регулярно займатися спортом та спати вдосталь.

Національна служба охорони здоров'я Британії радить скоротити вживання алкоголю, особливо перед сном, і в ідеалі уникати вживання кофеїну за сім годин до сну.

"Постійна втома" відрізняється від простої втоми тим, що не минає навіть після гарного сну, зазначила Карін Орман із Королівського коледжу ерготерапевтів.

"У таких людей може бути навіть приплив енергії, але потім буде постійна втома протягом кількох годин або днів", - пояснила Орман.

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