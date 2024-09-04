Британские ученые предупредили об «эпидемии переутомления»: как бороться

Опрос показал, что каждый восьмой британец «находится в состоянии постоянного истощения».

В Великобритании ученые заговорили о проблеме переутомления работников. Опрос показал, что каждый восьмой британец «существует в состоянии постоянного истощения», а четверть чувствует себя уставшим большую часть времени. Об этом сообщает MailOnline.

Специалисты говорят, что пандемия коронавируса, инфляция, энергетический кризис, геополитика и климатический кризис наносят свой урон.

«Думать об усталости можно как о физической, эмоциональной и/или умственной реакции на чрезмерную нагрузку. Это сигнал о том, что человеку нужно обработать много информации», - отметил Винсент Дири, профессор прикладной психологии здоровья в Университете Нортумбрии и автор книги «Как мы ломаемся: преодолевая износ жизни»,

Врачи общей практики выделяют термин «постоянная усталость» и не совсем одобряют «гиперутомление», сказал Дэвид Стрейн, доцент кафедры кардиометаболического здоровья в Медицинской школе Университета Эксетера.

Постоянная усталость может быть вызвана множеством факторов: от проблем в рутине и образе жизни до серьезных заболеваний. Чтобы избежать такого утомления, для начала человеку необходимо иметь сбалансированную диету, пить достаточно воды, регулярно заниматься спортом и спать вдоволь.

Национальная служба здравоохранения Британии советует сократить употребление алкоголя, особенно перед сном, и в идеале избегать употребления кофеина за семь часов до сна.

«Постоянная усталость» отличается от простого утомления тем, что не проходит даже после хорошего сна, — отметила Карин Орман из Королевского колледжа эрготерапевтов.

«У таких людей может быть даже прилив энергии, но затем будет постоянная усталость в течение нескольких часов или дней», — объяснила Орман.

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