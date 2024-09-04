Верховная Рада запретила использование пальмового масла в продуктах питания

В Украине запретили использовать трансжиры в продуктах питания.

В среду, 4 сентября, Верховная Рада приняла законопроект 5148, предусматривающий запрет на использование пальмового масла в пищевых продуктах, в частности в детском питании.

В частности, законопроект предусматривает:

- усовершенствование нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с безопасностью и качеством детского питания;

- повышение качества пищевых продуктов;

- гармонизацию украинского законодательства в сфере детского питания с требованиями законодательства государств-членов Европейского Союза;

«Это важный шаг для Украины и ее будущего, это здоровье нашей нации. Теперь на полках наших магазинов с каждым днем ​​будет увеличиваться количество украинских, натуральных, органических продуктов», – заявил инициатор законопроекта, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Дмитрий Соломчук.

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