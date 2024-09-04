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Энергоатом опроверг информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

15:17, 4 сентября 2024
Энергоатом заявил, что один из блоков был разгружен на 33% от номинальной мощности.
Энергоатом опроверг информацию об аварии на Южноукраинской АЭС
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В «Энергоатоме» заявили, что распространяемая сегодня информация об аварии на Южноукраинской АЭС, недостоверна, на станции не произошло никаких аварий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С целью пресечения распространения недостоверной информации о якобы аварии на Южноукраинской АЭС Энергоатом сообщает: Никакой аварии на Южноукраинской АЭС не произошло. В работе одного из энергоблоков станции обнаружены замечания, и блок был разгружен на 33% номинальной мощности», - говорится в сообщении.

В Энергоатоме заявляют, что замечания будут устранены после того, как специалисты НЭК «Укрэнерго» возобновят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии. В компании также подчеркнули, что событие не связано с ремонтной кампанией, а спровоцировано российскими обстрелами инфраструктуры.

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