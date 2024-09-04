Кабмин утвердил состав комиссии с международными экспертами, которые проведут аудит НАБУ

Вывод международных аудиторов НАБУ обнародуют на сайте правительства и заслушают в парламенте.

Кабмин 3 сентября утвердил состав комиссии по аудиту эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина заявила, что аудит должен «представить обществу подробные ответы на вопрос, почему в НАБУ не сработали внутренние предохранители и какие дополнительные изменения нужны».

Напомним, недавно директор НАБУ Семен Кривонос уволил своего первого заместителя Гизо Углаву. В то же время, по словам Радиной, увольнение одного человека не может решить все проблемы. «Из многочисленных журналистских расследований выглядит так, что к «ливням» информации следствия могут быть причастны детективы так называемого подразделения D2, а к истокам информации о дисциплинарном расследовании — Управлении внутреннего контроля НАБУ. Действиям этих лиц также должна быть дана независимая оценка» - отметила она.

Итак, согласно распоряжению 832-р в состав комиссии вошли:

Мартин Арпо – юрист, экс-заместитель генерального директора Службы внутренней безопасности Эстонии, экс-советник председателя Совета Werol Tehased AS.

Роберт Вестбрукс – доктор юридических наук, старший советник Центра передового опыта в аудите Правительственного офиса подотчетности; советник и консультант для международных высших аудиторских учреждений и других офисов подотчетности по аудиту эффективности, мошенничества и коррупции по соглашениям с USAID; экс-исполнительный директор Комитета по подотчетности за реагирование на пандемию (PRAC); экс-генеральный инспектор Корпорации по гарантированию пенсионных выплат; экс-заместитель генерального инспектора Управления малого бизнеса США; экс-уголовный следователь, юрист, менеджер программ Офиса генерального инспектора Почтовой службы США и Министерства транспорта США

Гермиона Тереза ​​Кронье – международный эксперт по антикоррупции; экс-консультант Инициативы по возвращению украденных активов (StAR) (общей инициативы Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC); экс-антикоррупционный специалист Глобальной операционной сети органов борьбы с коррупцией (GlobE Network); экс-директор по расследованию Национального органа прокуратуры Южной Африки, экс-адвокат (частная практика).

В соответствии с законом, аудит НАБУ должен проводиться ежегодно комиссией в составе трех лиц, назначаемых Кабмином на основании предложений международных и иностранных организаций.

Комиссия по проведению оценки утверждает и обнародует критерии и методику проведения оценки эффективности деятельности НАБУ.

Для проведения аудита члены Комиссии по проведению оценки имеют право:

доступ к материалам уголовного производства, досудебного расследования, которое осуществлялось НАБУ и было завершено, к другой информации (документам) во владении бюро с учетом ограничений, предусмотренных законом о государственной тайне;

проводить конфиденциальные интервью с работниками НАБУ, прокурорами САП, работниками других государственных и правоохранительных органов, а также с другими лицами, владеющими информацией или документами, необходимыми для аудита

обращаться в государственные органы, к любым физическим или юридическим лицам с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации, необходимых для проведения оценки;

использовать помощников.

Члены Комиссии по проведению оценки обязаны не разглашать сведения досудебного расследования и не могут вмешиваться в досудебное расследование.

Вывод аудита считается принятым, если за него проголосовали все члены Комиссии.

Этот вывод обнародуется на официальном веб-сайте Кабинета Министров Украины в течение 5 дней со дня его утверждения, включается в приложение к письменному отчету НАБУ и заслушивается Верховной Радой Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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