В Киеве ввели карантин из-за распространения амброзии

Карантин распространяется на всю территорию столицы и предусматривает комплекс специальных мер по уничтожению аллергенного растения.

В Киеве вводят карантин из-за распространения в городе аллергенного растения — амброзии полинолистой. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Карантин распространяется на всю территорию столицы и предусматривает комплекс специальных мероприятий по уничтожению костров амброзии и дальнейшему распространению. В частности, речь идет о:

уничтожение растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении – скашивание или вырывание с корнями;

создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полинолисту;

использование химических средств борьбы

В то же время, при применении химических средств предполагается использование только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине.

Карантин вводится соответствующим распоряжением КМВА.

В КГГА добавили, что в начале августа Киев начал внедрять комплекс мер по ликвидации очагов амброзии.

В частности, накануне цветения этого растения-аллергена город начал обрабатывать территории, где обнаружили амброзию, специальным препаратом на основе природного минерала бишофита. После его действия амброзия увядает, ее пыльца становится стерильным, то есть не вызывает аллергии. Также территории, на которых обнаружили амброзию, скашивали, а на небольших участках это растение вырывали с корнем.

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