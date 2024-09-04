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У Києві запровадили карантин через поширення амброзії

15:50, 4 вересня 2024
Карантин поширюється на всю територію столиці та передбачає комплекс спеціальних заходів зі знищення алергенної рослини.
У Києві запровадили карантин через поширення амброзії
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У Києві запроваджують карантин через розповсюдження в місті алергенної рослини — амброзії полинолистої.  Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Карантин поширюється на всю територію столиці та передбачає комплекс спеціальних заходів зі знищення вогнищ амброзії та її подальшого розповсюдження. Зокрема, йдеться про:

  • знищення рослини шляхом виривання та спалювання, а при сильному засміченні – скошування або виривання з корінням;
  • створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;
  • використання хімічних засобів боротьби.

Водночас при застосуванні хімічних засобів передбачається використання лише тих гербіцидів, які офіційно дозволені в Україні.

Карантин запроваджують відповідним розпорядженням КМВА.

У КМДА додали, що на початку серпня Київ почав впроваджувати комплекс заходів для ліквідації вогнищ амброзії.

Зокрема, напередодні цвітіння цієї рослини-алергену місто почало обробляти території, де виявили амброзію, спеціальним препаратом на основі природного мінералу бішофіт. Після його дії амброзія в’яне, її пилок стає стерильним, тобто не викликає алергії. Також території, на яких виявили амброзію, скошували, а на невеликих ділянках цю рослину виривали з коренем.

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