Киянам пояснили, чому у білій зоні світло з’являється із запізненням

Жителям столиці роз’яснили питання щодо запізнень із увімкнень електроенергії.

У ДТЕК Київські електромережі повідомили жителям столиці, чому у білій зоні світло з’являється із запізненням. Це питання роз’яснили на Facebook-сторінці компанії.

«Якщо світла немає в білій зоні, скоріш за все трапилася аварія. Ви можете перевірити інформацію за своєю адресою у нашому чат-боті або на сайті. І якщо треба, подати заявку», - заявили у ДТЕК.

Раніше ми писали, що Київська міська військова адміністрація повідомяла, що у зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту.

Нагадаємо, підприємствам, які покриватимуть 80% споживання власною електроенергією, не вимикатимуть світло.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.