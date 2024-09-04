У Києві вводять нові перепустки для проїзду у комендантську годину

З 23 вересня в Києві почнуть діяти перепустки нового зразка.

У Києві з 23 вересня діятимуть перепустки нового зразка для проїзду транспорту під час комендантської години. Зміни спрямовані на підвищення безпеки та контролю за переміщенням у нічний час, повідомляє КМДА.

Голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що періодичне оновлення перепусток – вимушений крок. Він підвищує гарантію, що перепустками користуються лише ті, хто дійсно має на це підстави. Тобто працює в секторі безпеки та оборони України, критичній інфраструктурі міста та органах державної влади.

Заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, де перепустку отримували в попередні рази. У ній обов'язково потрібно обґрунтувати необхідність переміщення транспортного засобу під час комендантської години.

У КМДА наголосили, що в разі втрати перепустки необхідно оперативно повідомити про це орган, який її видав. А старі після заміни на нові – повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав. Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу.

Як зазначається, перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Їх необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.

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