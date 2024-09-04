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В Киеве вводят новые пропуска для проезда в комендантский час

15:14, 4 сентября 2024
С 23 сентября в Киеве начнут действовать пропуски нового образца.
В Киеве вводят новые пропуска для проезда в комендантский час
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В Киеве с 23 сентября будут действовать пропуски нового образца для проезда транспорта во время комендантского часа. Изменения направлены на повышение безопасности и контроль над перемещением в ночное время, сообщает КГГА.

Главы КГГА Николай Поворозник отметил, что периодическое обновление пропусков – вынужденный шаг. Он повышает гарантию, что пропусками пользуются только те, кто действительно имеет на это основания. То есть, работает в секторе безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органах государственной власти.

Заявки на получение пропусков необходимо подавать в Центральное управление Военной службы правопорядка или орган, где пропуск получали в предыдущие разы. В нем обязательно нужно обосновать необходимость перемещения транспортного средства во время комендантского часа.

В КГГА подчеркнули, что в случае потери пропуска необходимо оперативно уведомить об этом орган, выдавший его. А старые после замены на новые – вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка или выдавший ее орган.

Руководители предприятий, организаций или учреждений, выдавших пропуск, несут персональную ответственность за состояние его хранения и использования, учет и выдачу.

Как отмечается, пропуски нельзя размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Их необходимо предъявлять исключительно по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.

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