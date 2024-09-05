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Спровоцировал конфликт и, угрожая ножом, отобрал велосипед — в Киеве суд наказал злоумышленника

07:18, 5 сентября 2024
Киевлянин проведет восемь лет за решеткой за разбойное нападение на велосипедиста.
Спровоцировал конфликт и, угрожая ножом, отобрал велосипед — в Киеве суд наказал злоумышленника
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В Киеве перед судом предстал мужчина, спровоцировавший конфликт с прохожим и, угрожая ножом, отобрал велосипед. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в апреле в Деснянском районе столицы.

Полицейские установили, что на улице к мужчине внезапно подошел прохожий и, угрожая ножом, забрал двухколесное транспортное средство.

Полицейские разыскали и задержали подозреваемого – местного жителя, 1987 года рождения, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений и квартирных краж.

Задержанный украл велосипед, на раме которого находился мобильный телефон потерпевшего. Не оглядываясь на двухколесный, правонарушитель заложил его в ломбард, чем нанес ущерб потерпевшему в размере более 11 тысяч гривен.

Приговором Деснянского районного суда в Киеве злоумышленнику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, которое является его личной собственностью, за исключением жилья.

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