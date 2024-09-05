Спровокував конфлікт та, погрожуючи ножем, відібрав велосипед — у Києві суд покарав зловмисника

Киянин проведе вісім років за ґратами за розбійний напад на велосипедиста.

У Києві перед судом постав чоловік, який спровокував конфлікт з перехожим та, погрожуючи ножем, відібрав велосипед. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що інцидент стався у квітні у Деснянському районі столиці.

Поліцейські встановили, що на вулиці до чоловік раптово підійшов перехожий та, погрожуючи ножем, забрав двоколісний транспортний засіб.

Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного – місцевого мешканця, 1987 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів та квартирних крадіжок.

Затриманий викрав велосипед, на рамі якого у підсумці знаходився мобільний телефон потерпілого. Не оглядаючи двохколісний, правопорушник заклав його у ломбард, чим завдав шкоди потерпілому у розмірі більше 11 тисяч гривень.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві зловмиснику призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, за виключенням житла.

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