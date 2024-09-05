Практика судів
  1. В Україні

Спровокував конфлікт та, погрожуючи ножем, відібрав велосипед — у Києві суд покарав зловмисника

07:18, 5 вересня 2024
Киянин проведе вісім років за ґратами за розбійний напад на велосипедиста.
Спровокував конфлікт та, погрожуючи ножем, відібрав велосипед — у Києві суд покарав зловмисника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постав чоловік, який спровокував конфлікт з перехожим та, погрожуючи ножем, відібрав велосипед. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що інцидент стався у квітні у Деснянському районі столиці.

Поліцейські встановили, що на вулиці до чоловік раптово підійшов перехожий та, погрожуючи ножем, забрав двоколісний транспортний засіб.

Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного – місцевого мешканця, 1987 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів та квартирних крадіжок.

Затриманий викрав велосипед, на рамі якого у підсумці знаходився мобільний телефон потерпілого. Не оглядаючи двохколісний, правопорушник заклав його у ломбард, чим завдав шкоди потерпілому у розмірі більше 11 тисяч гривень.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві зловмиснику призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, за виключенням житла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Російські військовополонені працюють добре, значно краще ніж наші ув’язнені – Мін’юст

За даними Міністерства юстиції, російські військовополонені працюють на підвищення обороноздатності України.

Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення ревізій судів – Рахункова палата

Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення їх ревізій.

ТЦК намагаються мобілізувати охорону табору, в якому утримуються російські військовополонені – Мін’юст

У Дніпропетровській області намагаються мобілізувати охорону табору для тримання військовополонених «Центр-3».

Тиснути на суди стане простіше, якщо роль голови суду буде нівельована

Нівелювання ролі голів судів може призвести до замовчування проблем в судовій владі, погіршення взаємодії і посилення тиску на суди.

Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції

До засідання фракції, де обговорювали кандидатів у нові міністри, долучився Президент Володимир Зеленський

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області