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Виробника чипів NVIDIA обвинувачують у порушенні антимонопольного законодавства

16:27, 4 вересня 2024
У Мін’юсті США занепокоєні тим, що NVIDIA ускладнює перехід на чипи інших постачальників та карає покупців, які використовують інші чипи для штучного інтелекту, крім чипів компанії.
Виробника чипів NVIDIA обвинувачують у порушенні антимонопольного законодавства
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Виробник чипів NVIDIA отримав повістку до суду від Міністерства юстиції США щодо порушення антимонопольного законодавства. Про це повідомляє Bloomberg.

У Мін’юсті США занепокоєні тим, що NVIDIA ускладнює перехід на чипи інших постачальників та карає покупців, які використовують інші чипи для штучного інтелекту, крім чипів компанії.

Раніше кільком компаніям розіслали перелік питань, тепер вони отримали юридично обов’язкові запити, які зобов’язують одержувачів надати всю необхідну інформацію.

Зі своєї сторони виробник мікросхем заперечує обвинувачення у порушені антимонопольного законодавства та заявляє, що домінування на ринку з’явилося завдяки якості продуктів.

Серед іншого, антимонопольних регуляторів також зацікавила квітнева угода, у якій NVIDIA придбала RunAI, виробника програмного забезпечення для управління обчисленнями штучного інтелекту.

Зі слів регуляторів, ця угода може ще більше прив’язати клієнтів до використання чипів компанії та ускладнити потенційний перехід на продукцію конкурентів.

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