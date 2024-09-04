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У Хмельницькому громаді повернули земельну ділянку, орендовану підприємством, серед засновників якого є росіянин

17:21, 4 вересня 2024
Підприємство не платило за орендовану землю.
У Хмельницькому громаді повернули земельну ділянку, орендовану підприємством, серед засновників якого є росіянин
ілюстративне фото
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Господарським судом Хмельницької області підтримано позицію Окружної прокуратури м. Хмельницького та задоволено позов про повернення до комунальної власності земельної ділянки площею 1,3 га, що розташована в обласному центрі. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що у 2014 році між органом місцевого самоврядування та місцевим підприємством, одним із засновників якого є громадянин рф, укладено договір оренди земельної ділянки.

З 2019 року товариство не сплачувало орендну плату за користування землею, заборгувавши місцевому бюджету понад 800 тисяч грн.

Реагуючи на виявленні порушення, прокуратури звернулись до суду з позовом про розірвання договору та зобов'язання товариства повернути земельну ділянку місту.

Суд задовольнив позовні вимоги. Наразі правочин розірвано, а земельна ділянка вартістю понад 6 мільйонів гривень підлягає поверненню до комунальної власності.

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