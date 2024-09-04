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Зеленський і прем'єр Ірландії підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між країнами

14:56, 4 вересня 2024
У 2024 році Ірландія зобов'язалася виділити Україні ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.
Зеленський і прем'єр Ірландії підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між країнами
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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

З початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро.

Цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити Україні ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування. Крім того, країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.

Ірландія забезпечить постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС. Ірландія сприятиме притягненню рф до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, та подальшому посиленню санкційного тиску на росію. 

Крім того, Ірландія продовжить докладати дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру та брати участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементів Формули, зокрема в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Повний текст угоди доступний за посиланням.

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