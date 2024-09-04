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Депутати в останній момент передумали розглядати відставку очільника МЗС Дмитра Кулеби

14:37, 4 вересня 2024
Пленарний зал розійшовся, зупинивши розгляд питання про звільнення міністра Дмитра Кулеби.
Депутати в останній момент передумали розглядати відставку очільника МЗС Дмитра Кулеби
Джерело фото: Телеграм Ірини Геращенко
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Верховна Рада 4 вересня раптово вирішила припинити засідання на моменті розгляду питання про звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Наступне питання порядку денного про відставку міністра закордонних справ…» - почав оголошувати перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

В цей момент глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник голови фракції Євгенія Кравчук показали йому, що питання не буде розглядатися.

«Тривога?» – запитав Корнієнко.

«Оголошую питання порядку денного на сьогодні завершеними» - зазначив він.

Прикметно, що Дмитро Кулеба не з’явився на засідання профільного комітету, який розглядав питання про його відставку.

Зазначимо, що ввечері 4 вересня відбудеться засідання фракції «Слуги народу», де, за даними народних депутатів, можуть розглядатися питання кандидатів на посади міністрів.

За даними Bloomberg,  Дмитра Кулебу на посаді міністра може замінити український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що парламент провалив голосування за звільнення Ірини Верещук та Віталія Коваля. У деяких депутатів викликало обурення відсутність звітів міністрів, пояснень причин їх звільнення та відсутність прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час обговорення питань.

Автор: Наталя Мамченко 

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