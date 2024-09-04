Депутаты в последний момент передумали рассматривать отставку главы МИД Дмитрия Кулебы

Пленарный зал разошелся, остановив рассмотрение вопроса об увольнении министра Дмитрия Кулебы.

Источник фото: Телеграм Ирины Геращенко

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Верховная Рада 4 сентября внезапно решила прекратить заседание на момент рассмотрения вопроса об увольнении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

«Следующий вопрос повестки дня об отставке министра иностранных дел…» – начал объявлять первый вице-спикер Александр Корниенко.

В этот момент глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель председателя фракции Евгения Кравчук показали, что вопрос не будет рассматриваться.

«Тревога?» – спросил Корниенко.

«Объявляю вопросы повестки дня на сегодняшний день завершенными» - отметил он.

Примечательно, что Дмитрий Кулеба не явился на заседание профильного комитета, рассматривавшего вопрос о его отставке.

Напомним, что вечером 4 сентября состоится заседание фракции «Слуги народа», где, по данным народных депутатов, могут рассматриваться вопросы кандидатов на должности министров.

По данным Bloomberg, Дмитрия Кулебу в должности министра может заменить украинский дипломат, первый замминистра иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, что парламент провалил голосование за увольнение Ирины Верещук и Виталия Коваля. У некоторых депутатов вызвало возмущение отсутствие отчетов министров, объяснение причин их увольнения и отсутствие премьер-министра Дениса Шмыгаля во время обсуждения вопросов.

Автор: Наталья Мамченко

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