Главу МИД Дмитрия Кулебу может заменить его заместитель Андрей Сибига

Новым главой МИД может стать заместитель Кулебы Андрей Сибига, - СМИ.

Как известно, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба решил уйти в отставку. Верховная Рада 2 сентября во время рассмотрения кадровых вопросов не рассмотрела отставку Кулебы, скорее всего, это будет на следующем заседании.

В должности главы МИД Кулебу может заменить его заместитель Андрей Сибига, пишет Bloomberg.

Он работал послом Украины в Турции и заместителем руководителя Офиса Президента.

По данным издания, сам Кулеба теперь будет сосредоточен на укреплении отношений Украины с НАТО.

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