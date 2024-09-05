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На Прикарпатье разоблачили директора больницы и предпринимателей, которые наживались на лекарствах

07:36, 5 сентября 2024
Руководитель одной из районных больниц наладила схему получения неправомерной выгоды от представителей фармацевтических компаний.
На Прикарпатье разоблачили директора больницы и предпринимателей, которые наживались на лекарствах
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На Прикарпатье правоохранители разоблачили директор районной больницы и трех предпринимателей в коррупционном правонарушении. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Следователи установили, что 42-летний директор намеренно дробила предметы закупок, то есть необходимых для больницы медикаментов и лекарственных средств, чтобы обойти процедуру публичных закупок. Следовательно, заключала прямые договоры с представителями «нужных» фармацевтических компаний, за что получала от них «откат» - неправомерную выгоду.

Правоохранители выяснили, что за год должностное лицо заключала с тремя субъектами хозяйствования договоры, в результате которых получила по меньшей мере 100 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Полицейские установили участников коррупционного правонарушения. Провели несколько обысков по местам проживания и работе фигурантов. Изъяли «черновые записи», оригиналы медицинских документов, банковские карты, на которые осуществлялся перерасчет средств и другие доказательства противоправной деятельности.

Следователи объявили подозрения сразу четырем фигурантам. Суд избрал подозреваемым меры пресечения: круглосуточный домашний арест и личное обязательство.

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