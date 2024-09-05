Практика судов
  1. В Украине

Под видом банковских переводов организовали онлайн-обменники криптовалюты — разоблачили схему

07:54, 5 сентября 2024
Для проведения операций делки использовали банковские карты, оформленные на фиктивных лиц.
Под видом банковских переводов организовали онлайн-обменники криптовалюты — разоблачили схему
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум лицам, незаконно организовавшим онлайн-обменники криптовалюты под видом банковских переводов.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 23-летние мужчины в 2024 году организовали деятельность по онлайн-обмену гривны на различные виды криптовалют и электронные деньги незарегистрированных в Украине и подсанкционных платежных систем, в том числе находящихся на территории страны-агрессора.

Для проведения операций они использовали банковские карты, оформленные на фиктивных лиц.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры двум лицам сообщено о подозрении по фактам неправомерного использования электронных денег (ч.1 ст. 200 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Российские военнопленные работают хорошо, значительно лучше, чем наши заключенные – Минюст

По данным Министерства юстиции, российские военнопленные работают на повышение обороноспособности Украины.

Госаудитслужба не выясняла позицию Счетной палаты относительно целесообразности проведения ревизий судов – Счетная палата

Счетной палате неизвестны основания для проведения, перечень судов и даты проведения их ревизий.

ТЦК пытаются мобилизовать охрану лагеря, в котором содержатся российские военнопленные – Минюст

В Днепропетровской области пытаются мобилизовать охрану лагеря для содержания военнопленных «Центр-3».

Давить на суды станет проще, если роль председателя суда будет нивелирована

Нивелирование роли председателей судов может привести к умалчиванию проблем в судебной власти, ухудшению взаимодействия и усилению давления на суды.

Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции

В заседании фракции, где обсуждали кандидатов в новые министры, принял участие Президент Владимир Зеленский.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області