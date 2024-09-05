Под видом банковских переводов организовали онлайн-обменники криптовалюты — разоблачили схему

Для проведения операций делки использовали банковские карты, оформленные на фиктивных лиц.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум лицам, незаконно организовавшим онлайн-обменники криптовалюты под видом банковских переводов.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 23-летние мужчины в 2024 году организовали деятельность по онлайн-обмену гривны на различные виды криптовалют и электронные деньги незарегистрированных в Украине и подсанкционных платежных систем, в том числе находящихся на территории страны-агрессора.

Для проведения операций они использовали банковские карты, оформленные на фиктивных лиц.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры двум лицам сообщено о подозрении по фактам неправомерного использования электронных денег (ч.1 ст. 200 УК Украины).

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