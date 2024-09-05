Під виглядом банківських переказів організували онлайн-обмінники криптовалюти — викрили схему

Для проведення операцій ділки використовували банківські картки, оформленні на фіктивних осіб.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом особам, які незаконно організували онлайн-обмінники криптовалюти під виглядом банківських переказів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 23-річні чоловіки в 2024 році з організували діяльність з онлайн-обміну гривні на різні види криптовалют та електронні гроші незареєстрованих в Україні та підсанкційних платіжних систем, зокрема тих, що знаходяться на території країни-агресора.

Для проведення операцій вони використовували банківські картки, оформленні на фіктивних осіб.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом особам повідомлено про підозру за фактами неправомірного використанні електронних грошей (ч.1 ст. 200 КК України).

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