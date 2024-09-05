На Прикарпатті викрили директорку лікарні та підприємців, які наживались на ліках

Очільниця однієї із районних лікарень налагодила схему одержання неправомірної вигоди від представників фармацевтичних компаній.

На Прикарпатті правоохоронці викрили директорку районної лікарні та трьох підприємців у корупційному правопорушенні. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідчі встановили, що 42 -річна директорка навмисне дробила предмети закупівель, тобто необхідних для лікарні медикаментів та лікарських засобів, щоби обійти процедуру публічних закупівель. Відтак укладала прямі договори з представниками «потрібних» фармацевтичних компаній, за що отримувала від них «відкат» - неправомірну вигоду.

Правоохоронці з'ясували, що упродовж року посадовиця укладала із трьома субʼєктами господарювання договори, у результаті яких отримала щонайменше 100 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Поліцейські встановили учасників корупційного правопорушення. Провели декілька обшуків за місцями проживань та роботи фігурантів. Вилучили «чорнові записи», оригінали медичних документів, банківські карти, на які здійснювався перерахунок коштів та інші речові докази протиправної діяльності.

Слідчі оголосили підозри одразу чотирьом фігурантам. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: цілодобовий домашній арешт та особисте зобов’язання.

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