Главу МЗС Дмитра Кулебу може замінити його заступник Андрій Сибіга

Новим очільником МЗС може стати заступник Кулеби Андрій Сибіга, - ЗМІ.

Як відомо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирішив піти у відставку. Верховна Рада 2 вересня під час розгляду кадрових питань не розглянула відставку Кулеби, скоріш за все це буде на наступному засіданні.

На посаді глави МЗС Кулебу може замінити його заступник Андрій Сибіга, пише Bloomberg.

Зазначається, що він працював послом України в Туреччині та заступником керівника Офісу Президента.

За даними видання, сам Кулеба тепер зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО.

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