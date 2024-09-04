Зеленский и премьер Ирландии подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между странами

В 2024 году Ирландия обязалась выделить Украине еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн. евро на гуманитарную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

С начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн. евро.

В этом году Ирландия обязалась выделить Украине еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн. евро на гуманитарную помощь.

Ирландия также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций возможностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция.

Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.

Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку восстановления и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия будет способствовать привлечению россии к ответственности, возмещению ущерба, нанесенного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на россию.

Кроме того, Ирландия продолжит прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира и участвовать в деятельности ряда рабочих групп и реализации конкретных элементов Формулы, в частности в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Полный текст сделки доступен по ссылке.

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