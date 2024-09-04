Практика судов
  1. В Украине

Зеленский и премьер Ирландии подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между странами

14:56, 4 сентября 2024
В 2024 году Ирландия обязалась выделить Украине еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн. евро на гуманитарную помощь.
Зеленский и премьер Ирландии подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между странами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

С начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн. евро.

В этом году Ирландия обязалась выделить Украине еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн. евро на гуманитарную помощь.

Ирландия также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций возможностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция.

Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.

Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку восстановления и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия будет способствовать привлечению россии к ответственности, возмещению ущерба, нанесенного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на россию.

Кроме того, Ирландия продолжит прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира и участвовать в деятельности ряда рабочих групп и реализации конкретных элементов Формулы, в частности в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Полный текст сделки доступен по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Я уже давно хотел уволиться, но отставка все же стала для меня неожиданностью, я даже отчет оформить не успел» — Денис Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал народным депутатам о победе над рейдерством и о том, что делать с Минюстом дальше

Кабмин утвердил состав комиссии с международными экспертами, которые проведут аудит НАБУ

Вывод международных аудиторов НАБУ обнародуют на сайте правительства и заслушают в парламенте.

Изменения в Кодекс судейской этики: цензура для судей, контроль над поведением в соцсетях и разрешение на использование искусственного интеллекта

Работа по обновлению Кодекса судейской этики завершена, теперь изменения в Кодексе должен утвердить Съезд судей.

Председатель Северного апелляционного хозяйственного суда написал заявление об увольнении в отставку

Олег Хрипун решил завершить карьеру судьи, которую начал в 2001 году.

МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов – принят закон

Фактически любые особо ценные земли и лесные участки могут быть отнесены к землям обороны, даже в случае, если в этом нет острой необходимости – Верховная Рада приняла закон.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва