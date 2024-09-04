В Хмельницком общине вернули земельный участок, арендованный предприятием, среди учредителей которого есть россиянин

Предприятие не платило за арендованную землю.

Хозяйственным судом Хмельницкой области поддержана позиция Окружной прокуратуры г. Хмельницкого и удовлетворен иск о возвращении к коммунальной собственности земельного участка площадью 1,3 га, расположенного в областном центре. Об этом сообщает обласная прокуратура.

Установлено, что в 2014 году между органом местного самоуправления и местным предприятием, одним из учредителей которого является гражданин России, заключен договор аренды земельного участка.

С 2019 года общество не платило арендную плату за пользование землей, задолжав местному бюджету более 800 тысяч грн.

Реагируя на выявление нарушения, прокуратуры обратились в суд с иском о расторжении договора и обязательстве общества вернуть земельный участок городу.

Суд удовлетворил исковые требования. В настоящее время сделка разорвана, а земельный участок стоимостью более 6 миллионов гривен подлежит возврату в коммунальную собственность.

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