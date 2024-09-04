Производителя чипов NVIDIA обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства

В Минюсте США обеспокоены тем, что NVIDIA затрудняет переход на чипы других поставщиков и наказывает покупателей, использующих другие чипы для искусственного интеллекта, кроме чипов компании.

Производитель чипов NVIDIA получил повестку в суд от Министерства юстиции США о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Bloomberg.

В Минюсте США обеспокоены тем, что NVIDIA затрудняет переход на чипы других поставщиков и наказывает покупателей, использующих другие чипы для искусственного интеллекта, кроме чипов компании.

Ранее нескольким компаниям разослали перечень вопросов, теперь они получили юридически обязательные запросы, обязывающие получателей предоставить всю необходимую информацию.

Со своей стороны, производитель микросхем отрицает обвинения в нарушении антимонопольного законодательства и заявляет, что доминирование на рынке появилось благодаря качеству продуктов.

Среди прочего антимонопольных регуляторов также заинтересовало апрельское соглашение, в котором NVIDIA приобрела RunAI, производителя программного обеспечения для управления вычислениями искусственного интеллекта.

По словам регуляторов, это соглашение может еще больше привязать клиентов к использованию чипов компании и усложнить потенциальный переход на продукцию конкурентов.

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