Киевлянам объяснили, почему в белой зоне свет появляется с опозданием

Жителям столицы разъяснили вопрос опозданий из включением электроэнергии.

В ДТЭК Киевские электросети сообщили жителям столицы, почему в белой зоне свет появляется с опозданием. Этот вопрос разъяснили на Facebook-странице компании.

«Если света нет в белой зоне, скорее всего произошла авария. Вы можете проверить информацию по своему адресу в нашем чат-боте или на сайте. И если нужно, подать заявку», - заявили в ДТЭК.

Ранее сообщалось, что Киевская городская военная администрация сообщала, что в связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости по городу.

Напомним, предприятиям, которые будут покрывать 80% потребления собственной электроэнергией, не будут выключат свет.

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