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Предприятиям, которые будут покрывать 80% потребления собственной электроэнергией, не будут выключат свет

18:06, 7 августа 2024
По словам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, этот шаг позволит развивать децентрализованную генерацию, а также повысить надежность энергоснабжения.
Предприятиям, которые будут покрывать 80% потребления собственной электроэнергией, не будут выключат свет
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Предприятия, которые будут покрывать не менее 80% потребления электроэнергией собственного производства, при отключении света будут оставаться заживленными. Соответствующее решение приняло правительство. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на своей странице в одной из соцсетей.

Он отметил, что ранее норма о неотключении действовала в отношении предприятий, которые покрывали не менее 80% своего потребления за счет импорта – и на него очень активно жаловался бизнес.

«Предложенное сейчас – это лучшее решение по сравнению с тем, что было», – заявил он.

По словам Гетманцев, во-первых, это возможность сделать еще один шаг к развитию децентрализованной генерации (для государства), а также повысить надежность энергоснабжения (для бизнеса).

«Государству-агрессору более или менее удается охотиться на большую генерацию (этой весной мы потеряем 9,2 ГВт мощностей ТЭС и ГЭС), однако никогда не хватит запасов ракет, чтобы поразить сотни и тысячи новых энергетических объектов небольшой или средней мощности, которые будут обслуживать одно предприятие или, например, группу компактно расположенных предприятий, которые скооперируются и построят свой собственный источник энергообеспечения», - сказал глава налогового комитета.

Даниил Гетманцев подчеркнул, во-вторых, это будут объекты, построенные не на технологиях 50-70-х годов прошлого века с соответствующими потерями при производстве и передаче, а современные более эффективные энергетические мощности.

«В-третьих, это дополнительный стимул для реализации программ повышения энергоэффективности предприятий, ведь их внедрение позволит строить объект меньшей мощности.

И мы уже видим, что целый ряд бизнесов не только начал делать собственные расчеты, но уже строит собственные генерирующие мощности для своих нужд», - заявил нардеп.

В-четвертых, государство предлагает бизнесу, которому финансово сложно самостоятельно потянуть строительство собственного энергетического объекта, различные программы поддержки. К примеру, для малого и среднего бизнеса это кредиты в рамках программы «5-7-9%» на газотурбинные, газопоршневые и биогазовые генерирующие установки (до 150 млн. грн. на срок до 10 лет под 7%).

«Конечно, собственное поколение – это не «универсальный рецепт», в каждом конкретном случае нужны тщательные расчеты с учетом объемов потребления в том или ином технологическом или сопутствующем процессе, но это может стать вариантом, который существенно укрепит энергонезависимость бизнеса и улучшит его энергообеспечение», – добавил он.

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