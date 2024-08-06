Кабмин расширил категории бизнеса, на которые не влияют отключение света

Правительство решило стимулировать бизнес развивать собственное поколение.

Кабинет министров 6 августа принял постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений и какие-либо другие ограничения поставки электричества. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня принимаем постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости», – отметил премьер.

Также этим постановлением правительство стремится стимулировать бизнес развивать собственное поколение, уточнил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Постановление вносит изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения.

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