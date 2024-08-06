Кабмін розширив категорії бізнесу, на які не впливатимуть відключення світла

Уряд вирішив стимулювати бізнес розвивати власну генерацію.

Кабінет міністрів 6 серпня ухвалив постанову, згідно з якою для споживачів, які використовують не менш як 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки відключень та будь-які інші обмеження постачання електрики. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше ніж 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості», — зазначив премʼєр.

Також цією постановою уряд прагне стимулювати бізнес розвивати власну генерацію, уточнив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Постанова вносить зміни до «Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану».

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