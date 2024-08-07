Підприємствам, які покриватимуть 80% споживання власною електроенергією, не вимикатимуть світло

За словами голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева, цей крок дозволить розбудовати децентралізовану генерацію, а також підвищити надійність енергопостачання.

Підприємства, які покриватимуть не менше 80% споживання електроенергією власного виробництва, у разі відключень світла залишатимуться заживленими. Відповідне рішення ухвалив Уряд. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев на своїй сторінці у одній із соцмереж.

Він зазначив, що раніше норма про не відключення діяла щодо підприємств, які покривали не менше 80% свого споживання за рахунок імпорту – і на неї дуже активно скаржився бізнес.

«Запропоноване зараз – це краще рішення порівняно з тим, що було», - заявив він.

За словами Гетманцев, по-перше, це можливість зробити ще один крок до розбудови децентралізованої генерації (для держави), а також підвищити надійність енергопостачання (для бізнесу).

«Державі-агресорові більш-менш вдається полювати на велику генерацію (цієї весни ми втратити 9,2 ГВт потужностей ТЕС та ГЕС), однак ніколи не вистачить запасів ракет, щоб уразити сотні та тисячі нових енергетичних об’єктів невеликої чи середньої потужності, які обслуговуватимуть одне підприємство чи, приміром, групу компактно розташованих підприємств, які скооперуються і побудують своє власне джерело енергозабезпечення», - сказав голова податкового комітету.

Данило Гетманцев наголосив, по-друге, це будуть об’єкти, побудовані не на технологіях 50-70-х років минулого століття з відповідними втратами під час виробництва та передачі, а сучасні значно більш ефективніші енергетичні потужності.

«По-третє, це додатковий стимул для реалізації програм підвищення енергоефективності підприємств, адже їх впровадження дозволить будувати об’єкт меншої потужності.

І ми вже бачимо, що цілий ряд бізнесів не тільки почав робити власні розрахунки, але й вже будує власні генеруючі потужності для своїх потреб», - заявив нардеп.

По-четверте, держава пропонує бізнесу, якому фінансово складно самотужки потягнути будівництво власного енергетичного об’єкту, різноманітні програми підтримки. Приміром, для малого та середнього бізнесу – це кредити у рамках програми «5-7-9%» на газотурбінні, газопоршневі та біогазові генеруючі установки (до 150 млн. грн. на строк до 10 років під 7%).

«Звісно, власна генерація – це не «універсальний рецепт», у кожному конкретному випадку потрібні ретельні розрахунки з урахуванням обсягів споживання у тому чи іншому технологічному чи супутньому процесі, але це може стати варіантом, який суттєво зміцнить енергонезалежність бізнесу та покращить його енергозабезпечення», - додав він.

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