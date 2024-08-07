Практика судів
  1. В Україні

Чи треба потрібно повідомляти податкову про прийнятих на тимчасові або громадські роботи

23:12, 7 серпня 2024
Держпраці повідомляє, що з особами, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають у письмовій формі строковий трудовий договір на строк, який не може протягом року перевищувати 180 календарних днів.
Чи треба потрібно повідомляти податкову про прийнятих на тимчасові або громадські роботи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань праці розповідає, чи треба потрібно повідомляти податкову про прийнятих на тимчасові або громадські роботи.

Організація та проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію і фінансування громадських робіт, який укладається між центром зайнятості та роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади.

З особами, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають у письмовій формі строковий трудовий договір на строк, який не може протягом року перевищувати 180 календарних днів. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок працівників. На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Вимога про подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу податкової служби поширюється на всі випадки оформлення трудових відносин, в тому числі і тимчасових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс законопроект, який закріпить допустимі випадки множинності громадянства і підстави для втрати громадянства

Також цим законопроектом переглядаються підстави для втрати громадянства України.

ВККС не змогла обрати заступника голови Комісії, але 8 серпня спробує це зробити знову

Михайло Богоніс та Олексій Омельян не отримали більшості голосів своїх колег, але це ще не кінець.

Президент підписав закон про право на поновлення у званні офіцерів, позбавлених звання у дисциплінарному порядку

Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації.

ВККС з першої спроби не змогла обрати заступника голови Комісії, але є цікавий нюанс

У боротьбі за посаду заступника голови ВККС поки що програли усі претенденти на посаду.

Президент підписав закон про виправлення помилок у Кримінальному процесуальному кодексі

В КПК виправили помилки, зокрема щодо «скарг, які не підлягають оскарженню».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді