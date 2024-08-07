На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з 23 населених пунктів

У Сумській області евакуюють 6 тисяч людей, - голова ОВА Володимир Артюх.

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У Сумській області проводять обов'язкову евакуацію. Йдеться про п'ять громад Сумського району. Про це повідомив голова ОВА Володимир Артюх.

Він підписав 7 серпня відповідне розпорядження. Евакуювати мають жителів із 23 населених пунктів.

«Щойно підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району. В дію вступає (розпорядження) з моменту підписання, задачі поставлені. Сили і засоби евакуаційні підготовлені», – розповів Артюх в ефірі телемарафону.

За його словами, приблизно йдеться про евакуацію 6000 людей, серед них – 425 дітей.

Артюх зазначив, що ситуація на Сумщині є досить напруженою, більше доби тривала повітряна тривога.

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