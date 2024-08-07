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В Сумской области проводится обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов

17:48, 7 августа 2024
В Сумской области эвакуируют 6 тысяч человек, – председатель ОВА Владимир Артюх.
В Сумской области проводится обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов
иллюстративное фото
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В Сумской области производится обязательная эвакуация. Речь идет о пяти общинах Сумского района. Об этом сообщил глава ОВА Владимир Артюх.

Он подписал 7 августа соответствующее распоряжение. Эвакуировать жителей из 23 населенных пунктов.

«Только что подписал распоряжение об обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов 5 общин Сумского района. В действие вступает (распоряжение) с момента подписания, задачи поставлены. Силы и эвакуационные средства подготовлены», – рассказал Артюх в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет примерно об эвакуации 6000 человек, среди них – 425 детей.

Артюх отметил, что ситуация на Сумщине достаточно напряженная, более суток продолжалась воздушная тревога.

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