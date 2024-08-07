Суд обязал экс-главу правления и бухгалтера обслуживающего кооператива вернуть истцу первичную и бухгалтерскую документацию: детали дела

Письменные обращения новоизбранного председателя правления к предшественнику и бухгалтеру о передаче первичной и бухгалтерской документации и всех материальных ценностей, принадлежащих обслуживающему кооперативу, были проигнорированы.

Ровенский апелляционный суд обязал бывших председателя правления и бухгалтера обслуживающего кооператива вернуть истцу первичную и бухгалтерскую документацию. А также материальные ценности, учредительные документы и печать, принадлежащих обслуживающему кооперативу, и необходимые для осуществления уставной и хозяйственной деятельности.

Речь идет об Обслуживающем кооперативе «ЖБК «Льонок»», который до проведения внеочередного общего собрания его членов и избрании нового председателя правления возглавлял ответчик по делу.

Поскольку письменные обращения новоизбранного председателя правления к предшественнику и бухгалтерке о передаче первичной и бухгалтерской документации и всех принадлежащих обслуживающему кооперативу материальных ценностей ответчики проигнорировали, ОК «ЖБК «Льонок»» обратился в суд с иском к ответчикам об обязательстве совершить определенные действия , сообщает Ровенский апелляционный суд.

Місцевий суд задоволив позовні вимоги позивача у повному обсязі та зобов’язав відповідачів повернути документацію та майно, яке належить ОК «ЖБК «Льонок»».

Відповідач, не погодившись із таким судовим рішенням, оскаржив його до Рівненського апеляційного суду, наполягаючи на його скасуванні та відмові у задоволенні позовних вимог з тих підстав, що у нього відсутня будь-яка документація чи майно, що стосується діяльності позивача.

Апеляційний суд відхилив апеляційні вимоги відповідача з наступних підстав.

Статтею 16 Цивільного кодексу України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про кооперацію», виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються Статутом кооперативу.

За ст. 19 цього ж Закону для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси. Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу.

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2018 року № 176 встановлений перелік технічної документації на багатоквартирний будинок який має бути наявний в голови кооперативу, а саме: технічний паспорт на багатоквартирний будинок; паспорт об’єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва; енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем; проєктна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем; документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; технічна документація обладнання котелень; технічна документація на ліфти; план земельної ділянки; акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний будинок; паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV, всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, у тому числі й кооперативи, зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також уповноважені на здійснення операцій з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

Проаналізувавши встановлені обставини та матеріали справи, а також свідчення допитаних у судовому засіданні суду першої інстанції свідків, які підтвердили твердження позивача про те, що колишні голова правління та бухгалтерка не передали новому голові первинну та бухгалтерську документацію, а також майно, Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку про доведеність позовних вимог ОК «ЖБК «Льонок»» про зобов’язання повернути первинну та бухгалтерську документацію, матеріальні цінності та установчі документи, які не були передані відповідачами позивачеві після зміни голови правління кооперативу.

Виконання судового рішення дозволить здійснювати статутну й господарську діяльність кооперативу.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 01 серпня 2024 року у справі № 569/19815/23 (провадження № 22-ц/4815/760/24).

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