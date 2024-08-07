Налоговая объяснила, можно ли рассрочить или отсрочить уплату ЕСВ

Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, можно ли рассрочить или отсрочить уплату ЕСВ.

Отмечается, что действующим законодательством, регулирующим порядок начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, не предусмотрена рассрочка и отсрочка задолженности по уплате единого взноса.

Согласно ч. 12 ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика.

При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы (дохода).

В случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты единого взноса к плательщику применяются финансовые санкции, предусмотренные Законом №2464, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства о сборе и ведении учета единого взноса, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность согласно с законом – ч. 11 ст. 9 Закона №2464.

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