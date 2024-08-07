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Соцсеть Илона Маска Х подала иск на рекламодателей, обвинив их в бойкоте платформы

17:12, 7 августа 2024
Соцсеть Х судится с рядом компаний, обвинив их в незаконном сговоре с целью бойкота платформы - отказ от размещения рекламы.
Соцсеть Илона Маска Х подала иск на рекламодателей, обвинив их в бойкоте платформы
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Компания Илона Маска Х, владеющая одноименной соцсетью, обратилась в суд с иском против крупных рекламодателей. Она обвиняет его в сговоре с целью бойкотирования платформы. Об этом пишет Reuters.

Среди ответчиков – Всемирная федерация рекламодателей (World Federation of Advertisers, WFA) и несколько крупных компаний, включая Unilever, Mars, Orsted и CVS Health.

Представители соцсети рассказали в иске, что компании в рамках инициативы Всемирная федерация рекламодателей (Global Alliance for Responsible Media, GARM) коллективно удержали "миллиарды долларов дохода от рекламы" от соцсети.

В заявлении говорится, что они действовали вопреки собственным экономическим интересам в заговоре против платформы, что нарушает антимонопольное законодательство США.

Иск касается периода 2022 года сразу после того, как Маск купил компанию X, после чего доходы от рекламы резко упали. Некоторые компании опасались размещать рекламу на платформе, поскольку росли опасения, что ее новый владелец недостаточно серьезно относится к удалению вредоносного онлайн-контента.

В то же время генеральный директор Х Линда Яккарино в открытом письме акцентировала, что расследование юридического комитета палаты представителей "обнаружило доказательства незаконного бойкота против многих компаний, в том числе X".

"В отчете сказано: "Доказательства, полученные комитетом, показывают, что GARM и его члены непосредственно организовывали бойкоты и использовали другие косвенные приемы против неугодных платформ, создателей контента и новостных организаций в попытке демонетизировать и по сути ограничить определенные возможности выбора для потребителей" , – написала она.

Также Яккарино отметила, что соцсеть Х выполняла запросы компаний на внедрение новых инструментов, чтобы иметь лучший контроль рекламодателей.

"Мы доказали, что наша платформа дает рекламодателям способ показать свои бренды и охватить свою целевую аудиторию безопасно, эффективно и результативно", - заверила гендиректор.

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