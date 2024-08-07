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Соцмережа Ілона Маска Х подала позов на рекламодавців, звинувативши їх у бойкоті платформи

17:12, 7 серпня 2024
Соцмережа Х позивається до кількох компаній, звинувативши їх у незаконній змові з метою бойкоту платформи - відмову від розміщення реклами.
Соцмережа Ілона Маска Х подала позов на рекламодавців, звинувативши їх у бойкоті платформи
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Компанія Ілона Маска Х, що володіє одноіменною соцмережею, звернулася до суду з позовом проти великих рекламодавців. Вона звинувачує їх у змові з метою бойкотування платформи. Про це пише Reuters.

Серед відповідачів – Всесвітня федерація рекламодавців (World Federation of Advertisers, WFA) та кілька великих компаній, включаючи Unilever, Mars, Orsted та CVS Health.

Представники соцмережі розповіли у позові, що компанії в межах ініціативи Всесвітня федерація рекламодавців (Global Alliance for Responsible Media, GARM), колективно утримали "мільярди доларів доходу від реклами" від соцмережі.

У заяві йдеться, що вони діяли всупереч власним економічним інтересам у змові проти платформи, що порушує антимонопольне законодавство США.

Позов стосується періоду 2022 року, одразу після того, як Маск купив компанію X, після чого доходи від реклами різко впали. Деякі компанії остерігалися розміщувати рекламу на платформі, оскільки зростали побоювання, що її новий власник недостатньо серйозно ставиться до видалення шкідливого онлайн-контенту.

Водночас генеральна директорка Х Лінда Яккаріно у відкритому листі акцентувала, що розслідування юридичного комітету палати представників "виявило докази незаконного бойкоту проти багатьох компаній, зокрема X".

"У звіті сказано: "Докази, отримані комітетом, показують, що GARM та його члени безпосередньо організовували бойкоти та використовували інші непрямі прийоми проти неугодних платформ, творців контенту та новинних організацій у спробі демонетизувати і, по суті, обмежити певні можливості вибору для споживачів", - написала вона.

Також Яккаріно зазначила, що соцмережа Х виконувала запити компаній на впровадження нових інструментів, аби мати кращий контроль рекламодавців.

"Ми довели, що наша платформа надає рекламодавцям спосіб показати свої бренди та охопити свою цільову аудиторію безпечно, ефективно та результативно", - запевнила гендиректорка.

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