Кабмін затвердив склад комісії з міжнародних експертів, які проведуть аудит НАБУ

Висновок міжнародних аудиторів НАБУ оприлюднять на сайті Уряду і заслухають у парламенті.

Кабмін 3 вересня затвердив склад комісії з аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що аудит має «представити суспільству детальні відповіді на питання, чому в НАБУ не спрацювали внутрішні запобіжники та які додаткові зміни потрібні».

Нагадаємо, нещодавно директор НАБУ Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву. В той же час, за словами Радіної, звільнення однієї особи не може вирішити всі проблеми. «Із численних журналістських розслідувань виглядає так, що до «зливів» інформації слідства можуть бути причетні детективи так званого підрозділу D2, а до витоків інформації про дисциплінарне розслідування — Управління внутрішнього контролю НАБУ. Діям цих осіб має також бути надано незалежну оцінку» - зазначила вона.

Отже, відповідно до розпорядження 832-р до складу комісії увійшли:

Мартін Арпо –– юрист, екс-заступник генерального директора Служби внутрішньої безпеки Естонії, екс-радник голови Ради Werol Tehased AS.

Роберт Вестбрукс –– доктор юридичних наук, старший радник Центру передового досвіду в аудиті Урядового офісу підзвітності; радник та консультант для міжнародних вищих аудиторських установ та інших офісів підзвітності з питань аудиту ефективності, шахрайства та корупції за угодами з USAID; ексвиконавчий директор Комітету з підзвітності за реагування на пандемію (PRAC); екс-генеральний інспектор Корпорації з гарантування пенсійних виплат; екс-заступник генерального інспектора Управління малого бізнесу США; екс-кримінальний слідчий, юрист, менеджер програм Офісу генерального інспектора Поштової служби США та Міністерства транспорту США

Герміона Тереза Кроньє –– міжнародний експерт з питань антикорупції; ексконсультант Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR) (спільної ініціативи Світового банку та Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC); екс-антикорупційний спеціаліст Глобальної операційної мережі органів боротьби з корупцією (GlobE Network); екс-директор з розслідування Національного органу прокуратури Південної Африки; екс-адвокат (приватна практика); екс-регіональний керівник Національного управління з прокурорського нагляду Південної Африки; екс-дослідник спеціального комітету з питань юстиції та конституційного розвитку Парламенту Південної Африки.

Відповідно до закону аудит НАБУ має проводитися щороку комісією у складі трьох осіб, які призначаються Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

Комісія з проведення оцінки затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання ефективності діяльності НАБУ.

Для проведення аудиту члени Комісії з проведення оцінки мають право:

доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалося НАБУ та було завершене, до іншої інформації (документів) у володінні бюро з урахуванням обмежень, передбачених законом про державну таємницю;

проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками НАБУ, прокурорами САП, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також з іншими особами, які володіють інформацією чи документами, необхідними для аудиту

звертатися до державних органів, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінки;

користуватися допомогою помічників.

Члени Комісії з проведення оцінки зобов’язані не розголошувати відомості досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування.

Висновок аудиту вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії.

Цей висновок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом 5 днів з дня його затвердження, включається як додаток до письмового звіту НАБУ та заслуховується Верховною Радою України.

Автор: Наталя Мамченко

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