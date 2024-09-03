Кабмін призначить аудиторів НАБУ найближчими днями, а саме Бюро чекає реформа

Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна очікує, що аудит НАБУ «представить суспільству детальні відповіді на питання, чому в НАБУ не спрацювали внутрішні запобіжники та які додаткові зміни потрібні».

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Аудит Національного антикорупційного бюро почнеться вже незабаром. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

«Незабаром почнеться незалежний аудит НАБУ. Кабмін має призначити аудиторів найближчими днями. Очікую, що аудит представить суспільству детальні відповіді на питання, чому в НАБУ не спрацювали внутрішні запобіжники та які додаткові зміни потрібні.

Зараз перед колективом НАБУ стоїть складна задача — докласти усіх зусиль для відновлення довіри суспільства» - вказала вона.

Також вона прокоментувала звільнення директором НАБУ Семеном Кривоносом свого першого заступника Гізо Углави.

«НАБУ нарешті визнали наявність проблем і почали реагувати. Це позитивно.

Водночас, звільнення однієї особи не може вирішити всі проблеми.

Із численних журналістських розслідувань виглядає так, що до “зливів” інформації слідства можуть бути причетні детективи так званого підрозділу D2, а до витоків інформації про дисциплінарне розслідування — Управління внутрішнього контролю НАБУ. Діям цих осіб має також бути надано незалежну оцінку» - вважає Радіна.

За її словами, буде внесено законопроект, який передбачає певні реформи у НАБУ.

«Для унеможливлення тиску на детективів керівники усіх рівнів, які координують в НАБУ слідство, мають бути обрані на прозорому конкурсі та нести юридичну відповідальність за свої вказівки детективам.

Працюю над законопроектом для комплексного вирішення наведених вище питань, який запропоную вже ближчим часом» - підкреслила голова Антикоркомітету.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Анастасія Радіна заявила, що якщо внаслідок службових розслідувань НАБУ виявиться неспроможним, «ми будемо змушені запропонувати й інші законодавчі зміни, покликані поновити довіру до органу, зокрема, переатестацію окремих співробітників НАБУ».

Автор: Наталя Мамченко

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