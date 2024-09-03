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Кабмин назначит аудиторов НАБУ в ближайшие дни, а само Бюро ждет реформа

13:02, 3 сентября 2024
Председатель Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина ожидает, что аудит НАБУ «представит обществу подробные ответы на вопрос, почему в НАБУ не сработали внутренние предохранители и какие дополнительные изменения нужны».
Кабмин назначит аудиторов НАБУ в ближайшие дни, а само Бюро ждет реформа
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Аудит Национального антикоррупционного бюро скоро начнется. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

«В скором времени начнется независимый аудит НАБУ. Кабмин должен назначить аудиторов в ближайшие дни. Ожидаю, что аудит представит обществу детальный ответ на вопрос, почему в НАБУ не сработали внутренние предохранители и какие дополнительные изменения нужны.

Сейчас перед коллективом НАБУ стоит сложная задача — приложить все усилия для восстановления доверия общества» - указала она.

Также она прокомментировала увольнение директором НАБУ Семеном Кривоносом своего первого заместителя Гизо Углавы.

«НАБУ наконец-то признали наличие проблем и начали реагировать. Это положительно.

В то же время, увольнение одного человека не может решить все проблемы.

Из многочисленных журналистских расследований выглядит так, что к «сливам» информации следствия могут быть причастны детективы так называемого подразделения D2, а к истокам информации о дисциплинарном расследовании — Управление внутреннего контроля НАБУ. Действиям этих лиц также должна быть дана независимая оценка» - считает Радина.

По ее словам, будет внесен законопроект, предусматривающий определенные реформы в НАБУ.

«Для предотвращения давления на детективов руководители всех уровней, которые координируют в НАБУ следствие, должны быть избраны на прозрачном конкурсе и нести юридическую ответственность за свои указания детективам.

Работаю над законопроектом для комплексного решения вышеприведенных вопросов, который предложу уже в ближайшее время» - подчеркнула председатель Антикоркомитета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Анастасия Радина заявила, что если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, «мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу в частности переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ».

Автор: Наталя Мамченко 

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