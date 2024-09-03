Кабмин назначит аудиторов НАБУ в ближайшие дни, а само Бюро ждет реформа

Председатель Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина ожидает, что аудит НАБУ «представит обществу подробные ответы на вопрос, почему в НАБУ не сработали внутренние предохранители и какие дополнительные изменения нужны».

Аудит Национального антикоррупционного бюро скоро начнется. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

«В скором времени начнется независимый аудит НАБУ. Кабмин должен назначить аудиторов в ближайшие дни. Ожидаю, что аудит представит обществу детальный ответ на вопрос, почему в НАБУ не сработали внутренние предохранители и какие дополнительные изменения нужны.

Сейчас перед коллективом НАБУ стоит сложная задача — приложить все усилия для восстановления доверия общества» - указала она.

Также она прокомментировала увольнение директором НАБУ Семеном Кривоносом своего первого заместителя Гизо Углавы.

«НАБУ наконец-то признали наличие проблем и начали реагировать. Это положительно.

В то же время, увольнение одного человека не может решить все проблемы.

Из многочисленных журналистских расследований выглядит так, что к «сливам» информации следствия могут быть причастны детективы так называемого подразделения D2, а к истокам информации о дисциплинарном расследовании — Управление внутреннего контроля НАБУ. Действиям этих лиц также должна быть дана независимая оценка» - считает Радина.

По ее словам, будет внесен законопроект, предусматривающий определенные реформы в НАБУ.

«Для предотвращения давления на детективов руководители всех уровней, которые координируют в НАБУ следствие, должны быть избраны на прозрачном конкурсе и нести юридическую ответственность за свои указания детективам.

Работаю над законопроектом для комплексного решения вышеприведенных вопросов, который предложу уже в ближайшее время» - подчеркнула председатель Антикоркомитета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Анастасия Радина заявила, что если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, «мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу в частности переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ».

Автор: Наталя Мамченко

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