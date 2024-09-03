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В США угроза разрушения мостов из-за изменения климата — они не выдерживают резких колебаний температуры

21:34, 3 сентября 2024
Наводнения и экстремальная жара ускоряют процесс разрушения мостов.
В США угроза разрушения мостов из-за изменения климата — они не выдерживают резких колебаний температуры
Иллюстративное фото, мост Золотые Ворота
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В Соединенных Штатах Америки есть угроза разрушения мостов из-за изменения климата. Об этом сообщает газета New York Times.

В частности, наводнения и экстремальная жара ускоряют процесс разрушения мостов.

Издание отмечает, что поскольку в этом году температура была самой высокой всей истории, значительная часть инфраструктуры США, от автомагистралей до взлетно-посадочных полос, пострадала. Но мосты сталкиваются с особыми рисками.

«Американские мосты, четверть из которых были построены до 1960 года, уже нуждались в ремонте. Но сейчас сильная жара и увеличение наводнений, связанные с изменением климата, ускоряют распад национальных мостов, в сущности, вызывая их преждевременное старение», – говорится в материале.

В частности, это создает угрозу безопасности передвижения людей по всей территории страны. Износ мостов влияет на цену товаров и цепочки поставок в США.

«У нас есть кризис мостов, который конкретно связан с экстремальными погодными явлениями», – заявил профессор гражданского строительства в Университете Колорадо Боулдер Пол Чиновски. «Это не то, что произошло бы при нормальных климатических условиях. Это то, что происходит с невиданной до сих пор скоростью».

Издание отмечает, что мосты спроектированы и построены десятилетия назад из материалов, не предназначенных для резких колебаний температуры. Металл конструкций быстро сужается, что ослабляет мосты и делает максимальным риск обрушения.

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