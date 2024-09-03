Денис Шмыгаль анонсировал экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг

Для благоустройства жилищно-коммунальных услуг запускают экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ.

В Украине для благоустройства жилищно-коммунальных услуг запускают экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства во вторник, 3 сентября.

По его словам, эта система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

«Пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн», - рассказал Премьер-министр.

Платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что должно обеспечить обмен данными.

По словам Шмыгаля, Правительство ожидает, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта.

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