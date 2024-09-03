Денис Шмигаль анонсував експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг

Для впорядкування житлово-комунальних послуг запускають експериментальний проект Єдиної платформи ЖКП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні для впорядкування житлово-комунальних послуг запускають експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду у вівторок, 3 вересня.

За його словами, ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

«Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн», - розповів Прем’єр.

Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що має забезпечити обмін даними.

За словами Шмигаля, Уряд очікує, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.