Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву звільнено наказом Семена Кривоноса

Гізо Углава звільнений з НАБУ.

Наказом Директора НАБУ Семена Кривоноса звільнено першого заступника директора Бюро Гізо Углаву.

Як зазначається, директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора Бюро за вчинення дисциплінарного проступку - порушення Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону «Про державну службу», Кодексу етики працівника НАБУ.

«Службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник Директора вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ» - підкреслили у НАБУ.

Гізо Углава вказав, що буде оскаржувати рішення до суду.

«Сьогодні я, Гізо Углава, перший заступник директора НАБУ, здаю своє посвідчення та жетон №001, і завершую свою службу на цій важливій посаді.

Приїхавши з Грузії, за ці 9 років роботи в НАБУ мені вдалося зробити значний внесок у зміцнення антикорупційної системи України.

Я керував ключовими операціями та розслідуваннями, які призвели до розкриття великих корупційних схем. Ми разом із командою впровадили сучасні методи розслідування і зміцнили міжнародне співробітництво, що дало змогу НАБУ стати визнаним і ефективним органом.

Незважаючи на майбутні зміни, я пишаюся тим, що всі ці роки служив Україні та її народу, вірою і правдою захищаючи принципи законності та справедливості.

Попереду нові виклики, але мої принципи та переконання залишаються незмінними, тож боротьбу за справедливість не закінчено.

Наступними кроками у доведенні моєї правоти у справах проти мене будуть звернення до суду та продовження взаємодії з НАЗК».

Автор: Наталя Мамченко

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