Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава уволен приказом Семена Кривоноса

Гизо Углава уволен из НАБУ.

Приказом Директора НАБУ Семена Кривоноса уволен первый заместитель директора Бюро Гизо Углава.

Как отмечается, директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро за совершение дисциплинарного проступка - нарушение Присяги государственного служащего, нарушение правил нравственного поведения государственных служащих, Закона «О государственной службе», Кодекса этики работника НАБУ.

«Служебное расследование и далее Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добродетели, которыми должны руководствоваться в своей работе сотрудники и высшее руководство НАБУ», - подчеркнули в НАБУ.

Гизо Углава указал, что будет оспаривать решение в суде.

«Сегодня я, Гизо Углава, первый заместитель директора НАБУ, сдаю свое удостоверение и жетон №001 и завершаю свою службу на этой важной должности.

Приехав из Грузии, за эти 9 лет работы в НАБУ мне удалось внести значительный вклад в укрепление антикоррупционной системы Украины.

Я руководил ключевыми операциями и расследованиями, которые привели к раскрытию крупных коррупционных схем. Мы вместе с командой внедрили современные методы расследования и укрепили международное сотрудничество, что позволило НАБУ стать признанным и эффективным органом.

Несмотря на грядущие перемены, я горжусь тем, что все эти годы служил Украине и ее народу, верой и правдой защищая принципы законности и справедливости.

Впереди новые вызовы, но мои принципы и убеждения остаются неизменными, поэтому борьба за справедливость не окончена.

Следующими шагами в доказывании моей правоты по делам против меня будут обращения в суд и продолжение взаимодействия с НАПК».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.