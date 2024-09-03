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Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава уволен приказом Семена Кривоноса

12:36, 3 сентября 2024
Гизо Углава уволен из НАБУ.
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава уволен приказом Семена Кривоноса
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Приказом Директора НАБУ Семена Кривоноса уволен первый заместитель директора Бюро Гизо Углава.

Как отмечается, директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро за совершение дисциплинарного проступка - нарушение Присяги государственного служащего, нарушение правил нравственного поведения государственных служащих, Закона «О государственной службе», Кодекса этики работника НАБУ.

«Служебное расследование и далее Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добродетели, которыми должны руководствоваться в своей работе сотрудники и высшее руководство НАБУ», - подчеркнули в НАБУ.

Гизо Углава указал, что будет оспаривать решение в суде.

«Сегодня я, Гизо Углава, первый заместитель директора НАБУ, сдаю свое удостоверение и жетон №001 и завершаю свою службу на этой важной должности.

Приехав из Грузии, за эти 9 лет работы в НАБУ мне удалось внести значительный вклад в укрепление антикоррупционной системы Украины.

Я руководил ключевыми операциями и расследованиями, которые привели к раскрытию крупных коррупционных схем. Мы вместе с командой внедрили современные методы расследования и укрепили международное сотрудничество, что позволило НАБУ стать признанным и эффективным органом.

Несмотря на грядущие перемены, я горжусь тем, что все эти годы служил Украине и ее народу, верой и правдой защищая принципы законности и справедливости.

Впереди новые вызовы, но мои принципы и убеждения остаются неизменными, поэтому борьба за справедливость не окончена.

Следующими шагами в доказывании моей правоты по делам против меня будут обращения в суд и продолжение взаимодействия с НАПК».

Автор: Наталя Мамченко 

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