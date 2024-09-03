Верховная Рада намерена одобрить законопроект о возобновлении публичной власти в Крыму

Кабмин предлагает урегулировать образование военных администраций АРК, Севастопольской городской, районных, населенных пунктов и назначения их руководителей.

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности 2 сентября рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект 11064 о внесении изменений в Закон «О правовом режиме военного положения» об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, поданный Кабинетом Министров.

Целью является создания правовых предпосылок для восстановления и обеспечения стабильного функционирования органов государственной власти Украины в Крыму и Севастополе и полноценная интеграция Крымского полуострова в систему публичного управления Украины.

В частности, он предлагает образовать военные администрации (АРК, Севастопольской городской, районных, населенных пунктов) и назначить их руководителей, определить основные полномочия и порядок осуществления деятельности по выполнению функций государства и местного самоуправления; прекратить полномочия Совета министров АРК, других органов исполнительной власти, государственных органов, органов местного самоуправления Крыма и Севастополя и их должностных лиц (уволить с должностей работников этих органов) и урегулировать правопреемство в случае образования районных военных администраций и военных администраций населенных пунктов на территориях сформированных территориальных общин, районов.

Также проект касается урегулирования вопроса имущественных обязательств, имущественных и неимущественных прав.

Как отметил Комитет в заключении, согласно пояснительной записке реализация нового закона требует дополнительных расходов из бюджета, однако в законопроект не предоставлено финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты) и предложения изменений по сокращению расходов бюджета или источников дополнительных поступлений.

Министерство финансов в своем экспертном заключении отмечает, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, однако отсутствие показателей для исчисления делает невозможным прогнозирование объема дополнительных расходов.

Главное научно-экспертное управление ВР обратило внимание на то, что в условиях фактического неосуществления в течение 10 лет на территории АР Крым, города Севастополь государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, возложенных на них Конституцией и законами Украины, отсутствия реального доступа к имуществу и документам этих юридических лиц, реалистичность предложенных законодательных норм и их исполнение вызывает сомнения.

«Из анализа указанных выше предписаний в системной связи с другими положениями проекта, не четко понятно, во-первых, когда будет осуществляться формирование ВА АРК, Севастопольского городского ВА, ВА населенных пунктов и районных ВА – после одобрения поданного проекта как закона или после деоккупации и восстановление контроля и конституционного строя на территории АРК; во-вторых, не четко понятен порядок формирования этих администраций по представлению военного командования» - отмечает ГНЭУ.

Вместе с тем Комитет рекомендует Верховной Раде включить законопроект в повестку дня и принять его за основу.

Автор: Наталя Мамченко

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