Верховна Рада збирається схвалити законопроект про відновлення публічної влади у Криму

Кабмін пропонує врегулювати утворення військових адміністрацій АРК, Севастопольської міської, районних, населених пунктів та призначення їх керівників.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки 2 вересня рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект 11064 про внесення змін до Закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, поданий Кабінетом Міністрів.

Метою є створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України у Криму та Севастополі та повноцінна інтеграція Кримського півострова в систему публічного урядування України.

Зокрема він пропонує утворити військові адміністрації (АРК, Севастопольської міської, районних, населених пунктів) та призначити їх керівників, визначити основні повноваження і порядок здійснення діяльності з виконання функцій держави та місцевого самоврядування; припинити повноваження Ради міністрів АРК, інших органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування Криму і Севастополя та їх посадових осіб (звільнення з посад працівників цих органів) та врегулювати правонаступництво у разі утворення районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів на територіях сформованих територіальних громад, районів.

Також проект стосується врегулювання питання майнових зобов’язань, майнових та немайнових прав.

Як відмітив Комітет у висновку, відповідно до пояснювальної записки реалізація нового закону потребує додаткових видатків з бюджету, однак до законопроекту не надано фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін щодо скорочення витрат бюджету або джерел додаткових надходжень.

Міністерство фінансів у своєму експертному висновку зазначає, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, проте відсутність показників для обрахунку унеможливлює прогнозування обсягу додаткових видатків.

Головне науково-експертне управління ВР звернуло увагу на те, що в умовах фактичного нездійснення протягом 10 років на території АР Крим, міста Севастополь державними органами та органами місцевого самоврядування повноважень, покладених на них Конституцією та законами України, відсутності реального доступу до майна та документів цих юридичних осіб, реалістичність запропонованих законодавчих норм та їх виконання викликає сумніви.

«З аналізу зазначених вище приписів у системному зв’язку з іншими положеннями проекту, не є чітко зрозумілим, по-перше, коли здійснюватиметься формування ВА АРК, Севастопольської міської ВА, ВА населених пунктів та районних ВА– після схвалення поданого проекту як закону або після деокупації та поновлення контролю України і конституційного ладу на території АРК; по-друге, не є чітко зрозумілим порядок формування цих адміністрацій за поданням військового командування» - зазначає ГНЕУ.

Разом з тим, Комітет рекомендує Верховній Раді включити законопроект до порядку денного і прийняти його за основу.

Автор: Наталя Мамченко

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