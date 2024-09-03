В Україні цього тижня прогнозують подекуди дощ та грози

Яку погоду прогнозують метеорологи в Україні 3-6 вересня.

У найближчі три доби у південній частині, більшості центральних, а у вівторок, 3 вересня також і у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На решті території не прогнозується опадів.

3-6 вересня за прогнозами метеорологів вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, в західних областях 12-17°. Вдень 3 липня 25-31°. У середу, 4 вересня, та у четвер, 5 вересня, 23-29°.

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