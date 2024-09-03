Псевдоволонтер зі Львівщини, який продавав гуманітарну допомогу, отримав вирок

Для привласнення гумдопомоги він використовував посвідчення учасника бойових дій.

Ілюстративне фото, джерело - nashemisto.dp.ua

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На Львівщині до 2,5 років позбавлення волі засуджено псевдоволонтера, який привласнював та продавав гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

У суді доведено, що у 2023-204 роках 29-річний чоловік шляхом обману заволодів гуманітарною допомогою, яку в подальшому продав.

Для цього він умисно підробив та використовував посвідчення учасника бойових дій.

Представляючись волонтером і показуючи підроблене посвідчення, чоловік отримував на складах волонтерських центрів Львівщини гуманітарну допомогу нібито для військових частин та бригад.

Таким чином обвинувачений заволодів медичними препаратами, речами першої необхідності та військовою амуніцією.

Однак, отримана гуманітарна допомога так і не надійшла до військових підрозділів, а була привласнена і продана підсудним.

Загалом задокументовано отримання чоловіком безоплатної гуманітарної допомоги на суму понад 230 тис грн.

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